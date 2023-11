Hochrangiger Taliban trat in Kölner Moschee auf

Funktionär war auch in den Niederlanden

Zuvor war Omar im niederländischen Den Haag bei einer Konferenz der Weltgesundheitsorganisation WHO gewesen. Wie der Funktionär einreisen konnte, soll nun untersucht werden. Der niederländische Gesundheitsminister Ernst Kuipers hatte sich sogar mit dem Taliban-Vertreter fotografieren lassen. Er teilte mit, das gemeinsame Foto zu bedauern. Er habe nicht gewusst, um wen es sich handelte. „Selbstverständlich will ich in keiner Weise assoziiert werden mit diesem schrecklichen Regime: Ich stehe für Menschenrechte und besonders Frauenrechte.“



Hier sehen Sie das Bild des Funktionärs mit dem niederländischen Gesundheitsminister.