Gazastreifen „gefährlichster Ort“ für Kinder

UNICEF-Chefin Catherine Russell berichtete am Mittwoch vor dem UNO-Sicherheitsrat über ihre Eindrücke, die sie vor Ort gesammelt hatte. Bereits mehr als 5300 Kinder sollen laut Berichten seit dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober getötet worden sein. Das seien 115 Kinder am Tag und rund 40 Prozent der Todesopfer insgesamt, sagte Russell. „Das ist beispiellos.“ Weitere 1200 Kinder würden vermisst. Einige von ihnen seien vermutlich unter Gebäudetrümmern verschüttet.