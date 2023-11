Zwei Töchter von Schmieden und die Glut der Bilder

„Wir stammen beide von einer Schmiede ab, der Funke ist sofort übergesprungen“, sagt Galeristin Christine Stieger über sich und die Künstlerin Maria Moser. Und so kommt es, dass die Malerin aus Frankenburg am Hausruck schon zum neunten Mal in der „Galerie in der Schmiede“ in Pasching ausstellt. Für Moser-Fans: Alle Gemälde sind neu.