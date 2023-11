Charles lädt Sussexes aus, Camillas Familie ein

„Radikal geändert“

Laut dem Royals-Redakteur Chris Ship des Senders ITV werden Camillas Kinder - Tom Parker Bowles und Laura Lopes - sowie alle ihre Enkelkinder zum ersten Mal nach dem gemeinsamen Besuch der Weihnachtsmesse in der Kirche St. Mary Magdalene am traditionellen Weihnachts-Mittagessen in Sandringham House teilnehmen. Auch Camillas Schwester Annabel Elliot ist dabei.