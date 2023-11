Prinzessin Kate ließ ihre tollen Beine blitzen

Am Dienstag haben König Charles und Königin Camilla den koreanischen Präsidenten Yook Suk Yeol mit seiner Gattin Kim Keon Hee in London empfangen. Mit dabei waren auch Prinz William und Prinzessin Kate, die in ihrem roten Outfit alle Blicke auf sich zog - und das lag nicht zuletzt an ihren tollen Beinen!