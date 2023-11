Gemeinsam stark für Verbesserungen im Tierschutz

„Auch das Chippen von allen Katzen ist mir wichtig. Es gibt noch so viele Punkte und es wird auf Initiative der ‘Krone‘ in Kürze einen runden Tisch geben, bei dem sich die Politik auch mit Tierschutz-NGOs wie den ‘Vier Pfoten‘ austauschen kann. Ich erwarte mir, dass hier alle an einem Strang ziehen und gemeinsam für mehr Tierwohl sorgen“, so Maggie Entenfellner entschlossen.