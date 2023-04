Illegaler Welpenhandel in Wien aufgeflogen

Der Slowakin, die in sehr kurzen Abständen immer wieder herzige Mops-Welpen im Internet zum Kauf anbot, konnte am Dienstag unter maßgeblicher Beteiligung der „Krone“-Tierecke vorerst das Handwerk gelegt werden. Ein weiterer Erfolg gegen die Tier-Mafia! Denn es bestand der begründete Verdacht, dass die Frau regelmäßig Hunde billig im Nachbarland kauft und die viel zu jungen Tiere in Wien um ein Vielfaches an den Mann bringt.