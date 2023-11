Minister für Verbot von Beiß- und Angriffstraining

Hund als Waffe

„Dass Hunde von ihren Haltern nicht zur Waffe erzogen werden dürfen, steht für mich außer Frage. Einen entsprechenden Vorschlag werden wir noch diese Woche an den Koalitionspartner (die ÖVP, Anm.) übermitteln. Ich bin überzeugt, dass wir hier rasch zu einem Konsens kommen, zum Wohl der Tiere und der Menschen in unserem Land“, so Rauch.