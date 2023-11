Nach Abfuhr zählt nur die Antwort auf dem Eis

Für den Meister waren es am 1. Oktober nur leere Kilometer in der Eishockeyliga. Das Spiel in Wien, bei dem es das erste Wiedersehen mit Ex-Eisbulle Heinrich gab, musste vor Drittel zwei abgebrochen werden. Ein Kühlschlauch war leck, im Eis klaffte ein Loch. Die Bulls hatten 2:0 geführt. „Ich erwarte von uns diesmal ein anderes Gesicht“, sagt Capitals-Stürmer Rok Ticar.