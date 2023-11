Wahnsinn! KAC bombt Salzburg mit 8:1 aus der Halle

Das war ein Klagenfurter Eishockey-Fest! Von der ersten Minute an drückte der KAC gegen Meister Salzburg, ging durch zwei Traumtore von Petersen (5.) und Marcel Witting (17.) auch 2:0 in Führung - noch vor der Pause legte Vallant mit einem Schuss von der blauen Linie sogar das dritte Tor drauf. Und die Rotjacken blieben auch im zweiten Drittel am Drücker - aufs 1:3 von Murphy (31.) hatte Mursak die richtige Antwort.