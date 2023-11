Mama Christina hofft auf Spezial-OP in der Schweiz

Gehirn liegt auf dem Trockenen

Die zweifache Mutter hat einen langen Leidensweg hinter sich, der sie und ihre Familie an die Grenzen der finanziellen und psychischen Belastbarkeit gebracht hat. In den vergangenen sieben Jahren war Christina immer wieder bettlägerig. Sie litt an einem chronischen Liquorunterdrucksystem. Über eine Undichtheit im Spinalkanal (der Wirbelkanal, in dem sich das Rückenmark befindet) tritt bei ihr Nerven- bzw. Hirnwasser aus und geht verloren. Das Gehirn liegt dann buchstäblich auf dem Trockenen.