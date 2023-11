Genossen einig: „Wir Voestler bleiben stur!“

Am Montag wurde die siebte Verhandlungsrunde der Metaller abgebrochen. Schnurstracks folgte am Tag darauf der nächste Streik: 24 Stunden wurde in der Voest die Arbeit niedergelegt, um für faire Löhne zu kämpfen und „rotzfreche“ Angebote seitens der Arbeitgeber zu strafen. Eine Einigung scheint weit entfernt.