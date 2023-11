Saisonauftakt für „Soko Christkindlmärkte“

Im Einsatz sind die Kontrollore auch bei Verkaufsständen für Christbäume, die in den kommenden Wochen wieder aufsperren. Hier muss auch die Herkunft der Bäume nachgewiesen werden. Bei der Preisauszeichnung gibt es mehrere Möglichkeiten: So kann etwa einzeln angeschrieben werden, was jeder Baum kostet. Möglich ist aber auch die Preisauszeichnung nach Metern - dann muss aber ein Maßband vorhanden sein.