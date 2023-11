Kinderrechte sollen in Verfassung stehen

„Gerade in diesem Jahr ist die Notwendigkeit des Kinderschutzes wieder schmerzlich ins Rampenlicht gerückt worden, ich erinnere an den Fall Teichtmeister oder die Missbrauchsfälle durch einen Sportlehrer. Wir haben daher in einem starken Schulterschluss innerhalb der Regierung ein umfassendes Maßnahmenpaket geschnürt: voller Schutz für unsere Kinder, kein Pardon für die Täter“, sagte Familienministerin Susanne Raab (ÖVP) am Montag in einer Aussendung.