Kinder haben das Recht auf Respekt und Augenhöhe

„Kinder müssen bei Entscheidungen, die sie selbst betreffen, angemessen eingebunden werden.“ Das verlangt nicht nur das SOS-Kinderdorf anlässlich des Tages der Kinderrechte am 20. November, sondern das ist sogar in der UN-Kinderrechtskonvention verankert, die heute vor 34 Jahren in Kraft trat. „Wie oft fällen Erwachsene Entscheidungen, die für junge Menschen extrem relevant sind, ohne deren Interessen und Sichtweisen zu berücksichtigen?“, kritisiert SOS-Kinderdorf-Geschäftsführer Christian Moser und meint damit unter anderem die aktuelle Debatte um den Klimaschutz.