Die ärmsten Kinder der EU leben in Bulgarien

Es sind vor allem Roma, die von Armut betroffen sind. 46,5 Prozent der armen Kinder in Bulgarien gehören laut UNO-Kinderhilfswerk UNICEF der Minderheit an, obwohl Roma keine zehn Prozent der Bevölkerung ausmachen. Ein großer Teil lebt in Zuständen, die manche in der EU nicht für möglich halten würden: in Baracken ohne Anschluss an Fließwasser, Strom, Kanal oder Müllabfuhr.