Die coole Leni aus Silz lässt keinen kalt

Am Samstag schnellten wieder die Banden! Mit dem Sieg gegen Ehrwald eröffneten die Silzbulls die neue Eishockeysaison. Silz hat in diesem Sport eine fast 100 Jahre alte Tradition. Eine Entwicklung konnten die Gründerväter allerdings nicht im Geringsten voraussehen: Der schnellste Mannschaftssport der Welt stellt den ersten Wortteil von „Mannschaft“ in Frage, denn seit einigen Jahren jagen immer mehr Mädchen dem Puck nach. Etwa 60 sind es in Tirol, schätzt die Damenreferentin des Tiroler Eishockeyverbandes, Michaela Pasquazzo. Keine schlechte Quote, denn im Vergleich zum Fußball sind Eishockeyvereine dünn gesät.