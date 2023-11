Warum ziehen Sie sich zurück, Herr Landau?

Bei „Carla“ am Wiener Mittersteig herrscht wie immer am Wochenende Hochbetrieb. Michael Landau sitzt am Holztisch des kleinen Glashaus-Buffets, hinter ihm tragen Besucher des Second-Hand-Lagers der Caritas ihre Schätze aus der 4000 Quadratmeter großen Halle. Vor ihm auf dem Tisch liegt ein Papierstoß mit handschriftlichen Notizen. „Ich mach’ mir immer Gedanken, was ich alles sagen möchte“, lächelt er. Sein Sprecher Martin Gantner organisiert noch schnell Kaffee, und dann schließt sich ein Kreis. Vor genau zehn Jahren habe ich das erste Interview mit dem neuen Caritas-Präsidenten Österreich geführt, nun starten wir das letzte in dieser Funktion.