„Kriegen illegales Glücksspiel nicht in den Griff“

Vorderegger erklärt weiters: „Pro 1200 Einwohner ist ein Automat erlaubt. Das wären in Salzburg gut 400 Stück. Legale Betriebe hätten eine Direktanbindung ans Finanzamt, alles wäre online überprüfbar, es gäbe geschultes Personal, Transparenz. Jeder Konzessionär müsste eine Fülle an Auflagen erfüllen. Da schaut man genau darauf, was man tut. Wenn nichts passiert, werden Illegale die Behörden indes weiter an der Nase herumführen.“