Illegales Automaten-Glücksspiel: Kaum Kontrollen

„Illegaler Markt wurde zurückgedrängt“

Im Vorjahr waren es laut Finanzministerium insgesamt gerade einmal sieben Geräte bei 14 Kontrollen in der ganzen Steiermark. Die Hälfte davon fand in Graz statt. „Der illegale Markt im Bereich Glücksspiel wurde in der Steiermark zurückgedrängt“, heißt es aus dem Büro von Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP). FPÖ-Abgeordneter Patrick Derler, der eine Anfrage zu diesem Thema gestellt hatte, geht dennoch von einer „enormen Dunkelziffer“ aus: „Illegales Glücksspiel bleibt ein Riesenthema!“