„Ich starte hier nicht, um auf Platz 35 zu fahren“

Überraschender Paukenschlag

Beide hatten sich im einzigen Trainingslauf am Donnerstag für einen Start empfohlen, erfuhren dann am Freitagvormittag von Cheftrainer Roland Assinger, dass sie mit dabei sind. „Die Freude ist riesig“, sagt Schöpf, die damit am Samstag zu ihrem Debüt im Weltcup kommt. Die Tschaggunserin hatte mit Rang zwei im Training für einen Paukenschlag gesorgt. „Es war auch für mich überraschend, dass es so gut gelaufen ist“, erzählt die Atomic-Pilotin. „Zumal ich den oberen Streckenteil wirklich nicht gut erwischt habe. In der Folge habe ich dann halt noch etwas mehr andrücken müssen.“