Israels Heer entdeckte weitere Leiche von Geisel

Armee will Vermisste finden

Wie berichtet, hatte Israels Militär bereits am Donnerstag in einem Nachbargebäude des Krankenhauses die Leiche einer 65-jährigen Geisel entdeckt. Der israelische Militärsprecher gab am Freitag an, die Armee werde die Vermissten ausfindig machen und die Entführten nach Hause zurückbringen. Am 7. Oktober hatten Terroristen der islamistischen Hamas und anderer Gruppen bei Massakern und Angriffen im israelischen Grenzgebiet ungefähr 1200 Menschen getötet und weitere 240 in den Gazastreifen verschleppt.