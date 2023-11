Israel soll Shifa-Spital erneut gestürmt haben

UN und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) kritisieren die Kämpfe rund um das Spital. UN-Sprecher Stephane Dujarric sagte am Mittwoch in New York, „dass Krankenhäuser auf keine Art und Weise in irgendeinem Kampf genutzt werden dürfen. Sie sind durch das humanitäre Völkerrecht geschützt.“