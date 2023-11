Ärger in der Lehre? Es gibt Hilfsangebote!

Berufsanwärter werden oft verheizt

„Der Druck auf die Lehrlinge steigt sicher“, sagt Ernst Pühringer. Der Gastronom und Sprecher der Salzburger Wirte kämpft selbst mit Fachkräftemangel und dem Problem, kaum bis keine Lehrlinge mehr zu finden. „Die Gastronomie hat über Jahre ihren Ruf selbst ruiniert“, sagt Pühringer. „Wir arbeiten fleißig an der Wiederherstellung.“ Auch weil Fachkräfte fehlen, müssen gute Lehrlinge oft herhalten, um den Mangel an qualifiziertem Personal in Betrieben wettzumachen.