Vieles düster, aber auch Lichtblicke in der Lehre

Eine Umfrage der Salzburger Arbeiterkammer unter knapp 1300 Lehrlingen im Bundesland Salzburg bringt ein scheinbar düsteres Ergebnis zutage. Zwar sind neun von zehn Lehrlingen zufrieden, aber ihren Lehrbetrieb weiterempfehlen würde nur knapp die Hälfte. In Gastro und Hotellerie oder in Sozial- und Gesundheitsberufen sind es nur knapp mehr als 30 Prozent. Zudem plage viele Junge in Berufsausbildung auch psychische und körperliche Beschwerden. Rund 84 Prozent geben an, dass sie unter Erschöpfung leiden - die „Krone“ berichtete.