Wirte sind selber schuld am Arbeitskräftemangel

Weihnachtsfeier Montagmittag?

Oberösterreichs Wirte-Sprecher Thomas Mayr-Stockinger weist die Kritik zurück und wirft seinerseits der AK vor, die Branche schlechtzureden: „Die Gastronomie ist eine Branche, in der es die AK keine Streiks schafft. Daher muss sie offenbar zu anderen Maßnahmen greifen.“ Dass die Arbeitszeiten für die Mitarbeiter herausfordernd sind, liege in der Natur der Sache: „Eine Weihnachtsfeier findet halt eher am Samstagabend als am Montagmittag statt.“