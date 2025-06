„Schande!“ Abstiegsduell endet im Ultra-Chaos

Pures Chaos in der italienischen zweiten Liga. Eine sportlich lange, spannende Saison erlebt in den letzten Metern einen traurigen Tiefpunkt. Ex-Serie-A-Klub Salernitana steht vor dem Abstieg in die Serie C und die Ultras drehen durch. Nachdem man bereits im Hinspiel mit 0:2 gegen Samporia Genua verloren hatte, lief es auch im Rückspiel nicht besser.