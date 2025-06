Sozialhilfe: „Unfair, unsozial und ungerecht!“

System unfair, Politik gefordert

Einige Leser zweifeln gar an der Ernsthaftigkeit, mit der die Damen und Herren aus der Politik an solche Themen herangehen. Pfurzer sagt dazu: „Scheingefecht, Zickenkrieg oder Ablenkungsmanöver? Ich traue keiner der beiden eine vernünftige Politik für Österreicher zu.“ Viele weitere Leser sehen das ähnlich. Man wünscht sich durchwegs Politik für jene, „die … jeden Tag aufstehen und zur Arbeit gehen.“ Regelmäßig zu lesen ist auch der Ruf nach Wertgutscheinen oder Bezahlkarten, anstatt Bargeld an Empfänger von Sozialhilfe auszuzahlen.