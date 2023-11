Serbien vor dem Scheideweg: Droht Krieg im Kosovo?

Es rumort heftig auf dem Balkan. Für 17. Dezember hat der serbische Präsident Aleksandar Vučić überraschend vorgezogene Neuwahlen anberaumt. Schon wieder. Das bis dato letzte Mal schritten die Serben im April 2022 zur Urne, zum achten Mal in den vergangenen zehn Jahren. „Wir leben in Zeiten, die für die ganze Welt schwierig sind, in Zeiten globaler Herausforderungen, Kriege und Konflikte, in denen es notwendig ist, dass wir alle vereint sind, um lebenswichtige nationale und staatliche Interessen der Republik Serbien zu wahren“, rechtfertigt der rechtsnationale Staatschef von der Fortschrittspartei SNS die Auflösung des Parlaments.