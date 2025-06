Bottas heizt Gerüchte an: „Mögen wir diesen Sitz?“

„Sagst du, was ich glaube, dass du sagst, ohne es zu sagen?“

Am Ende wird’s spannend: „Willst du dich reinsetzen?“, fragt Ripke – Bottas’ Antwort: „Noch nicht.“ Eine Aussage, die viele Fans als klares Comeback-Signal interpretieren. Die Kommentarspalten sind jedenfalls voll mit Euphorie und Spekulationen. „Sagst du, was ich glaube, dass du sagst, ohne es zu sagen?“, fragt ein User auf X.