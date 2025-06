„Mit der Kohle werden wir Arnautovic nicht locken“

Der Schmäh rannte. Als während einer Frage-Antwort-Runde mit den wissbegierigen Journalisten das Handy läutete, schaltete Stöger schnell: „Ist’s Arnautovic“, flachste er in die Runde. Er war’s natürlich nicht. Aber gefragt wurde Stöger am Montagvormittag, nach seinem ersten Training als Rapid-Coach, im heißen Prater dennoch. Seine Antwort? Hörte sich nicht danach an, als wäre Arnautovic überhaupt kein Thema. „Mit der Kohle werden wir ihn nicht locken“, sagte der Neo-Chefcoach, in kurzen Hosen, weißen Socken und knallrotem Trainingsleiberl vor den Journalisten sinnierend: „Aber eine Idee zu haben, ist ja nicht schlecht. Und dass Marko kicken kann, hat er ja gezeigt.“