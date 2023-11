Erste Bilanz zu Pro-Palästina-Demos: 70 Anzeigen

Sicherheit von Juden

Auch die Sicherheitslage auf das Leben von Juden in Österreich wurde beim jüngsten Treffen am Mittwochabend thematisiert. Im Fokus standen dabei etwa mögliche Straftaten im Zusammenhang mit israelischen Flaggen, aber auch die Brandstiftung am Wiener Zentralfriedhof. Betont wurde dabei auch, dass die Parole „From the river to the sea, Palestine must be free“ in Zusammenhang mit dem jüngsten Hamas-Angriff jedenfalls einen Anfangsverdacht in Richtung Aufforderung zu bzw. Gutheißung von terroristischen Straftaten bzw. allenfalls auch Verhetzung begründen könne. Antiisraelische Demos haben die Polizei laut Aussendung seit dem Terrorangriff der Hamas immer wieder vor Herausforderungen gestellt, eine Untersagung sei allerdings nur in bestimmten Fällen möglich.