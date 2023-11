Nach Attacke: Israel-Flagge hängt nur noch am Tag

In der Landeshauptstadt herrscht weiter Empörung über die schändliche Attacke auf die israelische Rathaus-Fahne! Wie berichtet, kletterten zwei Männer, darunter ein 17-jähriger Syrer, in der Nacht auf Donnerstag auf ein Baugerüst am Grazer Hauptplatz, um die Flagge mit einem Messer herunterzuschneiden. Und das just am Gedenktag der Novemberpogrome. Weil die Fahne beschädigt wurde, gibt es jetzt eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Graz wegen Sachbeschädigung, „darüber hinaus wegen Herabwürdigung fremder Symbole und wegen des Verdachts der Verhetzung“, berichtet Polizeisprecher Markus Lamb der „Krone“.