„Squid Game“ wird jetzt zur Reality-Show

Eine große Herausforderung für die Showmacher war es, die bekannten Sets in den Londoner Wharf Studios so nachzubauen, dass sie auch wirklich benutzt und nicht nur für Dreharbeiten verwendet werden konnten. Das inkludiert eine vier Meter hohe Figur für das Spiel „Rotes Licht, grünes Licht“, an der drei Monate lang gebaut wurde, oder die Unterkünfte, die in der Reality-Version barrierefrei und sicher sein mussten. 16 Tage wurde gedreht - der erste von drei Teilen der Staffel startet kommenden Mittwoch auf Netflix.