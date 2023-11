„Ich will, dass Zuseher Kino empört verlassen“

„Dumb Money“ soll mit seiner zackigen Machart und unglaublichen Geschichte aber nicht nur gut unterhalten: „Ich will, dass die Menschen das Kino empört und frustriert darüber verlassen, wie manipuliert das System ist“, so Gillespie zur „Krone“. Einen Underdog zu zeigen, der damit spielt, habe ihm besonders Spaß gemacht: „Ich sollte wohl mal mit meinem Psychiater darüber reden, aber ich liebe es einfach, Außenseiter zu zeigen. Vielleicht liegt es daran, dass ich selbst einer war, als ich mit 19 ohne Geld und Kontakte nach New York kam. Das war eine Zeit, als ich sehr isoliert war. Seitdem neige ich dazu, mich für diese Charaktere stärker zu interessieren.“