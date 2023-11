AT&S: „Nicht um diesen Preis!“

Es hat alles vorweihnachtlich friedlich gewirkt: Österreichs Hightech-Champion AT&S investiert weitere Hunderte Millionen Euro in neue Werke, nachdem schon Milliarden in Projekte, vor allem in China, geflossen sind. Und jetzt, so eine Ad-hoc-Mitteilung des Unternehmens, sei man offen für weitere Beteiligungen. Die größten Aktionäre sind derzeit Hannes Androsch und Willy Dörflinger mit je 18 Prozent, 64 Prozent sind im Streubesitz.