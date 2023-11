Nach Raub in Skaterpark: Täter flüchten in Wald

In einem Skaterpark in der Donaustadt soll es am Mittwoch gegen 19 Uhr zu einem Raub gekommen sein. Ein 16-jähriger Bursche wurde von Unbekannten verprügelt. Zudem wurden ihm Smartuhr und Musikbox gestohlen. Von den Tätern fehlt immer noch jede Spur - sie sollen in das angrenzende Waldstück geflüchtet sein.