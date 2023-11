Möglicher „Benko-Ausschuss“ spaltet die Politik

Der blaue Ausschuss-Spezialist Christian Hafenecker sieht eine „Absetzbewegung der Grünen“. Sie hätten längst FPÖ-Anträgen zustimmen können. Auch zur Corona-Milliarden-Agentur Cofag. Hafeneckers Wunsch: Cofag und Benko in einem Ausschuss. „Signa hat ja auch viele Millionen an Hilfen erhalten. Wir sind mit der SPÖ in Verhandlungen.“