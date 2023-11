Grüne wollen „System Benko“ in U-Ausschuss prüfen

„Nun ist die Opposition am Zug. Sie könnte dank Minderheitenrecht diesen Ausschuss initiieren.“ Die Grünen würden mitmachen. Pikant: Dies würde wie schon „ÖVP-Korruption“ die Kanzlerpartei und also den Koalitionspartner der Grünen in den Fokus rücken. Das dürfte die ÖVP nur bedingt begeistern.