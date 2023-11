So turbulent ist das Wiener Nachtleben

Unabsichtlicher Schlag vor dem U4

Aus reiner Zivilcourage will ein 26-Jähriger am 23. August 2023 gehandelt haben. Er und seine Freunde waren vor dem Nachtlokal U4 in Wien-Meidling auf der Suche nach einem Feuerzeug. „Ich dachte mir, wenn ich jetzt nicht reagiere, eskaliert das“, schildert der Angeklagte dem Richter, wie er sich in eine Diskussion von völlig unbekannten einmischte.