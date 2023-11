In Lebensgefahr: Mann stürzte zwölf Meter von Kran

In Innsbrucker Klinik gebracht

Denn plötzlich kippte der Korb mit dem Einheimischen in rund zwölf Metern Höhe um und der Arbeiter fiel zu Boden. „Der Verunfallte war ansprechbar und wurde nach erfolgter Erstversorgung durch die verständigten Rettungskräfte mit lebensgefährlichen Verletzungen in die Innsbrucker Klinik gebracht“, so die Exekutive.