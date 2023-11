„Wir wollen Vielfalt der Lehre aufzeigen“

Wo man auch hinblickt, der Fachkräftemangel ist in jeder Branche zu spüren. Die Hoffnung liegt nun auf den jungen Menschen. Und um diese für die Mangelberufe zu begeistern, werden viele Anstrengungen unternommen. Eine davon ist der Tag der Industrielehre, den die Wirtschaftskammer Wien einmal jährlich veranstaltet. 18 Industrieunternehmen, die Lehrlinge ausbilden, präsentierten sich mit einem Stand, darunter namhafte Unternehmen, wie Ankerbrot, MAN, Porr und viele mehr. „Wir wollen damit bewusst die Vielfalt der Lehre aufzeigen, die meisten kennen nur die klassischen Berufe wie Friseur“, sagt Stefan Ehrlich-Adám, Spartenobmann Industrie in der WK Wien. Bei ihnen gibt es aktuell 1185 Lehrlinge, was einen Anstieg von 9,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Eine Lehre bei einem Industriebetrieb bringt Karrieremöglichkeiten. Davon konnten sich am Dienstag mehr als 500 Schüler der 8. und 9 Schulstufe überzeugen.