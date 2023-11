Europas ältestes Kinderschuhunternehmen insolvent

Fortführung wird angestrebt

Die tatsächliche Leitung erfolgt in Graz. Am Montag wurde über das Unternehmen ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Die Passiva betragen rund 7,9 Millionen Euro. 116 Gläubiger und 20 Dienstnehmer sind betroffen. Die Fortführung wird angestrebt, so der KSV1870.