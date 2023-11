Und wieder spukt Kreisky durch eine SPÖ-Erneuerung

„Ein Ergebnis der Einigkeit“

Erstens: „Das Ergebnis, nicht nur Bablers sondern auch anderer Exponenten, ist als ein Ergebnis der Einigkeit zu bewerten.“ Zweitens: „Es haben sich viele der sehr zugespitzten Aussagen Bablers von vorher nur sehr schaumgebremst in den Anträgen am Parteitag wiedergefunden. Da gab‘s einige Kompromisse und es ist bei ein paar Sachen einfach die Polarisierung zurückgeschraubt worden. Über das bin ich an sich froh, muss ich sagen. Die Frage ist, ob man damit in die Breite kommt - das ist meine Hoffnung.“ Das Entscheidende sei aber nicht nur, was am Parteitag diskutiert werde, sondern wie die Österreicherinnen und Österreicher das sehen und wie sie es bewerten.