„Wenn es menschelt, zieht uns das an“

Österreich mischt mit am Trash-TV-Wühltisch. Während ATV mit „Forsthaus Rampensau“ 2022 den Weg zum rot-weiß-roten Reality-Fernsehen ebnete, zieht Joyn mit der Dating-Show „Match in Paradise“ nach. Ab 11. Dezember schickt der Streaming-Dienst die angeblich „schönsten Singles Österreichs“ in eine Traumvilla an die Küste Kretas. Und hofft damit wohl auf die Erfolgszutaten ebensolcher Formate: Zickereien, Zoff und Zärtlichkeit. Nicht zu vergessen: ausufernde Zurschaustellung sämtlicher Körperteile. Auch SAT.1 lässt ab 20. November wieder die Kameras mitlaufen, wenn Reality-Sternchen wie Matthias Mangiapane ins „Promi Big Brother“-Haus ziehen. Dass es kaum namhafte Teilnehmer gibt, stört die Seher wenig - nach 10 Jahren der Promischau sind die goldenen Quotenjahre zwar vorbei, aber immer noch stark genug, um das hausgemachte Drama weiter zu senden.