Fasste 48-Jähriger zu Unrecht elf Jahre Haft aus?

Ein Verrat in den Augen des Immobilienunternehmers - er wollte den Ex-Schwiegersohn beseitigen. Dafür heuerte er gegen eine entsprechende Summe von 10.000 Euro einen Auftragskiller an. Der das Opfer am 18. November 2018 in der Hippgasse in Ottakring mit einem länglichen, rohrförmigen Werkzeug niedergeschlagen und lebensgefährlich verletzt hatte.