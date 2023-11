NBA-Profi nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

NBA-Profi Kelly Oubre Jr. ist bei einem Verkehrsunfall in Philadelphia verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden. Das teilte ein Sprecher der Philadelphia 76ers am Samstagabend (Ortszeit) mit. Der 27-Jährige war demnach zu Fuß in der Nähe seines Zuhauses unterwegs, als er von einem Fahrzeug erfasst wurde. Sein Gesundheitszustand sei stabil, wegen der Verletzungen müsse er aber länger pausieren. Weitere Angaben wurden zunächst nicht gemacht.