Atomare Bombenstimmung

Die Erde dreht sich. Doch die Welt wirkt verdreht. So sehr, „dass man verurteilt wird, wenn man Frieden ruft, und gefeiert, wenn man nach Waffen plärrt!“ So kommentierte Leserin Michaela meine jüngste Kolumne, in der ich auf die gefährlichste Phase der Menschheitsgeschichte hingewiesen habe.