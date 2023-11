Österreich, die Friedensmacht

Längst warnen Wissenschafter, die sich mit der Sicherheitslage beschäftigen, dass wir uns in der gefährlichsten Phase der Menschheitsgeschichte befinden. Längst lässt uns das Stockholm International Peace Research Institute wissen, dass die Bedrohung eines Atomkrieges nie so real war. Längst sollte uns klar werden, dass die Gefahr einer atomaren Eskalation noch nie so groß war wie jetzt.