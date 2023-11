Keine Angst, sich auf die Finger schauen zu lassen

Die Firma unterzog sich nun der strengen Prüfung für das „Gütesiegel Sozialer Unternehmen“ und hat es - mit der Voest-Alpine-Stahlstiftung und dem Steyrer Verein VABB - auch erreicht. Bei der Preisverleihung würdigte AMS-Vorständin Petra Draxl das Engagement mit der Hoffnung, dass „Qualitätssicherung in der Arbeit mit Menschen“ vielleicht einmal so selbstverständlich wie Qualitätssicherung am Bau wird. WienWork hat einen Schritt dorthin gemacht - und sich damit zum Gütesiegel auch den „Wiener der Woche“ verdient.